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Espreso.tvОбществоВ Украине впервые состоится Образовательный телемарафон, который продлится 10 часов с 30 мастер-классами

В Украине впервые состоится Образовательный телемарафон, который продлится 10 часов с 30 мастер-классами

В субботу, 22 февраля, в Киеве состоится непрерывный десятичасовой телевизионный Образовательный марафон, во время которого 30 профессионалов в различных областях проведут в прямом эфире авторские мастер-классы

Об этом сообщает Укринформ.

"Впервые в Украине 22 февраля, с 9:00 до 19:00, пройдет непрерывный десятичасовой телевизионный Образовательный марафон, во время которого 30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, успешным продажам, ораторскому искусству, эффективным коммуникациям, прикладной психологии, тайм -менеджменту и т.д., в прямом эфире проведут авторские мастер-классы ", - говорится в сообщении.

С расписанием выступлений спикеров можно ознакомиться здесь .

Онлайн-трансляцию марафона можно будет посмотреть на сайте Образовательного хаба города Киева .

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