В Украине нет нормальной рэп-культуры, - уполномоченная по защите государственного языка

21 февраля, 2020, 17:24

Уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова выступает за появление русскоязычного культурного продукта в сферах и заявляет, что в Украине нет нормальной рэп-культуры

Об этом она сказала на круглом столе на тему: "Язык объединяет, разнообразие обогащает", передает "Интерфакс-Украина".

"До тех пор, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до тех пор, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, к тому времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует общественные сферы общения ", - сказала Монахова.

Она добавила, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.