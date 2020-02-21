В Украине нет нормальной рэп-культуры, - уполномоченная по защите государственного языка
Об этом она сказала на круглом столе на тему: "Язык объединяет, разнообразие обогащает", передает "Интерфакс-Украина".
"До тех пор, пока украинский язык не распространиться на все сферы, не только общественной, жизни, до тех пор, пока в Украине не будет нормальной рэп-культуры на украинском языке, качественного рэпа на украинском языке, молодежь сидит в YouTube, и пока не будет стендаперов и комиков на украинском языке, популярных YouTube-каналов, к тому времени мы остаемся в таком официальном состоянии, когда закон о языке регулирует общественные сферы общения ", - сказала Монахова.
Она добавила, что выступает за то, чтобы украинский язык был престижным, выгодным и интересным.
"По этим трем меркантильным причинам его можно будет "продвинуть", как говорит молодежь, в Украине", - отметила Монахова.
Напомним, что 21 февраля мир отмечает Международный день родного языка.
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