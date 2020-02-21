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Espreso.tvОбществоВ Страсбурге почтили память героев украинской Революции Достоинства

В Страсбурге почтили память героев украинской Революции Достоинства


фото: ukrinform.ua
Во французском Страсбурге отметили шестую годовщину Революции Достоинства, почтив память Героев Небесной Сотни

Об этом сообщает Укринформ.

Мероприятие прошло на аллее Совета Европы у звезды, установленной в честь Небесной Сотни и всех граждан, которые боролись за европейские ценности на Евромайдане.

"Сегодня мы, как и во всем мире, чтим память Героев Небесной Сотни. В этот день шесть лет назад началась российская агрессия против Украины", - обратился к присутствующим постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.

В мероприятии приняли участие представители украинской общины, духовенства, дипломаты, друзья нашей страны.

Тарасюк отметил, что, общаясь в Совете Европы с коллегами из других стран, он слышит довольно осторожные оценки по поводу агрессивных действий России против Украины, иногда вещи просто не называют своими именами.

"Я с этим категорически не согласен", - подчеркнул дипломат.

Панихиду в честь Героев Небесной Сотни провел священных УГКЦ отец Иван.

Участники богослужения зажгли свечи, помолились за погибших во время Революции Достоинства, а также за победу и процветание Украины.

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