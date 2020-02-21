В Страсбурге почтили память героев украинской Революции Достоинства
Об этом сообщает Укринформ.
Мероприятие прошло на аллее Совета Европы у звезды, установленной в честь Небесной Сотни и всех граждан, которые боролись за европейские ценности на Евромайдане.
"Сегодня мы, как и во всем мире, чтим память Героев Небесной Сотни. В этот день шесть лет назад началась российская агрессия против Украины", - обратился к присутствующим постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк.
В мероприятии приняли участие представители украинской общины, духовенства, дипломаты, друзья нашей страны.
Тарасюк отметил, что, общаясь в Совете Европы с коллегами из других стран, он слышит довольно осторожные оценки по поводу агрессивных действий России против Украины, иногда вещи просто не называют своими именами.
"Я с этим категорически не согласен", - подчеркнул дипломат.
Панихиду в честь Героев Небесной Сотни провел священных УГКЦ отец Иван.
Участники богослужения зажгли свечи, помолились за погибших во время Революции Достоинства, а также за победу и процветание Украины.
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