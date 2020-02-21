В США подтвердили, что Турция попросила системы Patriot на фоне российских авиаударов в Сирии
21 февраля, 2020, 15:19
Недавно турецкое правительство попросило США развернуть системы противовоздушной обороны Patriot на южной границе Турции, подтвердил в четверг американский чиновник
Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
"Нам известно о запросе относительно систем Patriot, но решение не принято", - заявил чиновник на условиях анонимности.
Он заявил, что запрос Анкара сделала "недавно".
Ранее в этот день, ссылаясь на турецкого чиновника в Анкаре, Bloomberg сообщил, что Турция попросила США развернуть две батареи Patriot , "чтобы применить их для наказания любых будущих нападений" сил сирийского режима, поддержанных Россией.
Минобороны Турции после авианалета 20 февраля в Сирии заявило о гибели двух своих военных. Медиа пишут, что это были удары авиации РФ , а само турецкое ведомство не уточнило, кто их нанес.
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