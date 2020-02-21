 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США подтвердили, что Турция попросила системы Patriot на фоне российских авиаударов в Сирии

В США подтвердили, что Турция попросила системы Patriot на фоне российских авиаударов в Сирии


фото: reuters
Недавно турецкое правительство попросило США развернуть системы противовоздушной обороны Patriot на южной границе Турции, подтвердил в четверг американский чиновник

Об этом сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.

"Нам известно о запросе относительно систем Patriot, но решение не принято", - заявил чиновник на условиях анонимности.

Он заявил, что запрос Анкара сделала "недавно".

Ранее в этот день, ссылаясь на турецкого чиновника в Анкаре, Bloomberg сообщил, что Турция попросила США развернуть две батареи Patriot , "чтобы применить их для наказания любых будущих нападений" сил сирийского режима, поддержанных Россией.

Минобороны Турции после авианалета 20 февраля в Сирии заявило о гибели двух своих военных. Медиа пишут, что это были удары авиации РФ , а само турецкое ведомство не уточнило, кто их нанес.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать