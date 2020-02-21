В Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль, покатался и уснул в нем

21 февраля, 2020, 15:18

В Одессе 12-летний парень завел Nissan, припаркованный возле одного из домов на улице Святослава Рихтера, и поехал кататься

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Парень не первый раз попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля, - отметил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко. - Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера ", - говорится в сообщении.