 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль, покатался и уснул в нем

В Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль, покатался и уснул в нем


фото: Нацполіція
В Одессе 12-летний парень завел Nissan, припаркованный возле одного из домов на улице Святослава Рихтера, и поехал кататься

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Парень не первый раз попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля, - отметил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко. - Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера ", - говорится в сообщении.

29-летний владелец автомобиля пояснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.

Транспортное средство работники Малиновского отдела полиции разыскали за пять кварталов от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней.

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать