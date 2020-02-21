В Одессе 12-летний мальчик угнал автомобиль, покатался и уснул в нем
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Парень не первый раз попадает в поле зрения полицейских. Он является фигурантом в нескольких уголовных производствах, начатых по фактам совершенных на территории Одессы краж. А теперь стал еще и фигурантом дела об угоне автомобиля, - отметил начальник Малиновского отдела полиции Виктор Герасименко. - Сведения по факту незаконного завладения транспортным средством уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Поскольку подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера ", - говорится в сообщении.
29-летний владелец автомобиля пояснил правоохранителям, что оставил ключи в машине и забыл ее закрыть.
Транспортное средство работники Малиновского отдела полиции разыскали за пять кварталов от места преступления. Покатавшись, подросток припарковал легковушку за гаражами и уснул в ней.
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
Читайте также
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех