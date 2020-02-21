В Киевском зоопарке появилась пара диких лам

21 февраля, 2020, 13:34

Новыми жителями Киевского зоопарка стала пара гуанако по имени Рикардо и Рахель, которые уже вовсю гоняют по своему вольеру

Об этом сообщается на странице Киевского зоопарка в Facebook.

Пару в столицу передал Ривненский зоопарк.

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Справка: Гуанако - это предок одомашненных лам и альпак, который живет в Южной Америке. Однако в последние годы численность этого вида стремительно сокращается из-за охотников и браконьеров, которые охотятся на гуанако ради шкуры и ценной шерсти. Именно поэтому в Чили и Перу эти животные находятся под защитой государства.