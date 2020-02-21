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Espreso.tvОбществоВ единственную школу в Новых Санжарах родители массово не пустили детей после эвакуации украинцев из Китая

В единственную школу в Новых Санжарах родители массово не пустили детей после эвакуации украинцев из Китая


фото: poltava.to
Почти половина учеников единственной в Новых Санжарах школы 21 февраля не пришли в школу из-за эвакуации в местный медицинский центр украинцев из Китая

Об этом сообщил директор школы Николай Решетило, передает Общественное .

"Из 900 учеников не появилось почти 400 - их не пустили родители из-за ситуации в поселке. Сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Дороги разблокированы, протестующих нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.

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