В единственную школу в Новых Санжарах родители массово не пустили детей после эвакуации украинцев из Китая

21 февраля, 2020, 15:43

Почти половина учеников единственной в Новых Санжарах школы 21 февраля не пришли в школу из-за эвакуации в местный медицинский центр украинцев из Китая

Об этом сообщил директор школы Николай Решетило, передает Общественное .

"Из 900 учеников не появилось почти 400 - их не пустили родители из-за ситуации в поселке. Сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Дороги разблокированы, протестующих нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.