В единственную школу в Новых Санжарах родители массово не пустили детей после эвакуации украинцев из Китая
21 февраля, 2020, 15:43
Почти половина учеников единственной в Новых Санжарах школы 21 февраля не пришли в школу из-за эвакуации в местный медицинский центр украинцев из Китая
Об этом сообщил директор школы Николай Решетило, передает Общественное .
"Из 900 учеников не появилось почти 400 - их не пустили родители из-за ситуации в поселке. Сейчас в Новых Санжарах все спокойно. Дороги разблокированы, протестующих нет", - говорится в сообщении.
Напомним, что 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами.
- Из-за столкновений в Новых Санжарах задержаны 24 человека.
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