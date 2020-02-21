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Espreso.tvОбществоВ 14 областях Украины уже начали ремонт дорог: планировали начать с марта

В 14 областях Украины уже начали ремонт дорог: планировали начать с марта

Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов", - говорится в сообщении.

Итак, работы начаты в Винницкой области в рамках строительства транснационального транспортного коридора GO Highway М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка на трех участках.

В Житомирской области началось строительство моста через р. Желянь на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-21 и текущий ремонт на двух участках этой же дороги.

Укравтодор также начал реконструкцию автомобильной дороги М-06 Киев - Чоп на участке объездной дороги Житомира.

В Закарпатской области начался текущий ремонт на трех участках дороги Н-09 Мукачево-Рахив- Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов. В Ивано-Франковской области стартовало строительство мостового перехода автомобильной дороги Т-09-10 Янтарь-Калуш.

В Киевской области Укравтодор продолжает строительство надземного пешеходного моста на автомобильной дороге Н-01 Киев-Знаменка, а на средства международных финансовых организаций (МФО) начался капитальный ремонт на участках дорог М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи и М-05 Киев - Одесса.

Во Львовской области начались капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-16 Львов-Пустомыты-Меденичи и текущий средний ремонт автомобильной дороги Н-13 Львов-Самбор-Ужгород.

В Николаевской области стартовал капитальный ремонт трех участков автомобильной дороги Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев. Также капитальный ремонт участка автомобильной дороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин -Балта-Большая Михайловка / М-16 / начался в Одесской области. В этой же области стартовали текущие средние ремонтные работы участка автомобильной дороги Т-16-27 Контрольно-пропускной пункт «Августовское» -Тарутине-Арциз-Сарата.

Укравтодор начал строительство обходов села Красное и города Кобеляки в рамках реконструкции автомобильной дороги государственного значения Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Полтавской области. В этой же области за средства МФО начался капитальный ремонт отдельных участков части дороги Лубны-Полтава и строительство обхода города Полтавы.

На средства МФО начался также капитальный ремонт и реконструкция дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский в Харьковской области.

В Ривненской области началось строительство дороги от автомобильной дороги государственного значения Н-25 Городище - Ривное - Староконстантинов до автомобильной дороги государственного значения Т-18-32 / Н-22 / - Ходосы - Кустин - / Н-25 /.

В Сумской области стартовала реконструкция мостового перехода на автомобильной дороге Н-12 Сумы-Полтава. Также ремонтные работы начались на участке трассы Р-62 Криворивня-Усть-Путила-Старые Куты-Вижница-Строжинець-Черновцы в Черновицкой области.

В Хмельницкой области начался текущий средний ремонт на трех участках дороги М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка (через г.. Винницу) и строительство обхода города Дунаевцы на участке автодороги Т-23-08 Гуков-Дунаевцы-Могилев-Подольский государственной дороги Н-03 Житомир-Черновцы.

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