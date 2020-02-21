Украинцы считают, что коронавирус создан человеком, - социсследования Центра Разумкова

21 февраля, 2020, 18:21

Большая часть украинцев считает, что коронавирус является результатом использования новых биологических и генетических технологий или намеренно распространяется спецслужбами или террористами

Об этом политический эксперт Михаил Басараб рассказал во время 8-го Киевского форума для молодежи, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", представляя исследование социологической службы Центра Разумкова.

В частности 37,9% опрошенных считают, что короновирус является новыми биологическими и генетическими технологиями, 28,5% - что его намеренно распространяют спецслужбы, 26,1% - является бактериологическим оружием враждующих государств или террористов. Значительно меньше людей считают, что он вызван естественными факторами и распространяется из-за несоблюдения правил гигиены.

Вместе с тем директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко отметил, что сами украинцы часто достаточно безответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Каждый третий украинец болел гриппом или ОРВИ в этом сезоне, но при этом около 76% украинцев не пользуются масками вообще, у 20% - пользуются в различных ситуациях, или постоянно.

А углубленное изучение результатов исследования свидетельствует, что у 8,5% взрослых украинцев болели гриппом и ОРВИ и при этом продолжали вести обычную жизнь, не пользуясь масками.

"То есть больше 2 млн человек среди нас ходили и заражали нас. И наше счастье, что это не был короновирус", - подчеркнул он.

Басараб добавил, что две трети опрошенных украинцев не доверяет отечественной системе здравоохранения, и оценивает ее в 1-2 балла по пятибалльной шкале. Половина украинцев лечится самостоятельно. Причем чем взрослее человек и чем выше его уровень образования - тем более он склонен лечиться самостоятельно. Ведь чем выше уровень образования человека, тем ниже, как правило, уровень доверия к МЗ.

Вместе с тем он отметил, что к другой глобальной проблеме - изменение климата - украинцы относятся более ответственно: около 80% считают, что глобальное потепление - это факт и оно может принести вред региону, в котором они проживают. Но это не слишком сильно влияет на их политическую позицию - лишь около 1% украинцев готовы голосовать за условную партию зеленых, среди лидеров есть партия, которая будет увеличивать доходы людей.