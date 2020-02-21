У китаянки с поезда "Киев-Москва" не выявили коронавирус

21 февраля, 2020, 16:34

Лабораторные тесты не подтвердили коронавирус COVID-19 у гражданки Китая, из-за которой пассажиров вагона поезда Киев-Москва оставили на карантин в Брянске

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины со ссылкой на ММСП РФ.

"У гражданки КНР из поезда Киев-Москва по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтверждено", - говорится в сообщении

Российские СМИ передают слова и.о. губернатора Брянской области Александра Резунова. Тот утверждает, что результаты исследований показали, что в снятой с поезда Киев - Москва гражданки Китая нет ни ОРВИ, ни коронавируса.

"Поступила только информация, на данный момент пришли результаты исследований о том, что вирус ОРВИ и коронавирус у гражданки КНР не обнаружено", - заявил Резунов.

Он также добавил, что 8 пассажиров отказались покидать вагон, отцепленный ранее на карантин. Сейчас они находятся в санитарном тупике, их обеспечили горячим питанием.