У китаянки с поезда "Киев-Москва" не выявили коронавирус
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины со ссылкой на ММСП РФ.
"У гражданки КНР из поезда Киев-Москва по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтверждено", - говорится в сообщении
Российские СМИ передают слова и.о. губернатора Брянской области Александра Резунова. Тот утверждает, что результаты исследований показали, что в снятой с поезда Киев - Москва гражданки Китая нет ни ОРВИ, ни коронавируса.
"Поступила только информация, на данный момент пришли результаты исследований о том, что вирус ОРВИ и коронавирус у гражданки КНР не обнаружено", - заявил Резунов.
Он также добавил, что 8 пассажиров отказались покидать вагон, отцепленный ранее на карантин. Сейчас они находятся в санитарном тупике, их обеспечили горячим питанием.
- Напомним, 21 февраля в РФ отправили на карантин пассажиров одного из вагонов поезда Киев-Москва из-за гражданки Китая с температурой
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