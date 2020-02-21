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Espreso.tvОбществоУ китаянки с поезда Киев-Москва подозревают коронавирус, пассажиров отправили на карантин

У китаянки с поезда Киев-Москва подозревают коронавирус, пассажиров отправили на карантин


фото: reuters
В России отправили на карантин пассажиров одного из вагонов поезда Киев-Москва из-за гражданки Китая с температурой

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова, пишет Интерфакс.

По ее словам, в поезде ехала гражданка Китая с температурой 38 градусов. Ее сняли с маршрута в российском Брянске, а других пассажиров вагона направили на карантин в городскую больницу.

На данный момент неизвестно, были ли в вагоне украинцы.

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