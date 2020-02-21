У китаянки с поезда Киев-Москва подозревают коронавирус, пассажиров отправили на карантин
21 февраля, 2020, 11:29
В России отправили на карантин пассажиров одного из вагонов поезда Киев-Москва из-за гражданки Китая с температурой
Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова, пишет Интерфакс.
По ее словам, в поезде ехала гражданка Китая с температурой 38 градусов. Ее сняли с маршрута в российском Брянске, а других пассажиров вагона направили на карантин в городскую больницу.
На данный момент неизвестно, были ли в вагоне украинцы.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!