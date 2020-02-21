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Espreso.tvСпортТурнир памяти россиян, воевавших за рубежом: мэр Глухова обратится в СБУ из-за выступления местных волейболистов в России

Турнир памяти россиян, воевавших за рубежом: мэр Глухова обратится в СБУ из-за выступления местных волейболистов в России


фото: profkursk
Мэр Глухова Мишель Терещенко хочет обратиться в СБУ по поводу поездки местной волейбольной команды на турнир в России, который разыгрывался в честь российских военных, которые воевали за рубежом

Об этом мэр Глухова Мишель Терещенко сообщил в facebook.

Терещенко возмущен самовольным поступком глуховских спортсменов - представлять город на волейбольном турнире в России.

"Мы глубоко возмущены тем, что эти люди самовольно взяли на себя ответственность представлять город Глухов на территории агрессора в то время, когда в зоне ООС, в результате наступательных действий российских военных идут тяжелые бои, и Украина несет болезненные потери. Мы официально заявляем, что не уполномачивали любые спортивные команды или объединения участвовать в соревнованиях на территории врага в лице глуховчан ... В настоящее время готовится официальное обращение в Службу безопасности Украины и других правоохранительных органов ", - говорится в сообщении мэра.

Турнир памяти военных, воевавших за рубежом прошел в спортзале Рыльского авиационного колледжа. В нем приняли участие три команды, победу в соревнованиях одержала команда из города Глухов.

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