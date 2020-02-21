Синоптик Наталья Диденко предупредила, когда ждать осадки в Украине

21 февраля, 2020, 16:21

В Украине, 22-го февраля, в большинстве областей погода ожидается без особых изменений, только 23-го февраля вероятны осадки

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире телеканала Еспресо.

"Погода будет разнообразной, интересной. Суббота - более комфортная, спокойная, без существенных осадков. Без особых изменений и температура воздуха", - предупредила синоптик.

Ветер умеренный. В воскресенье, 23-го февраля, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет с собой осадки, преимущественно дождь, но иногда и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве субботу, 22-го февраля, будет, как и в большинстве областей Украины, без особых изменений. Существенные осадки маловероятны. Температура воздуха от +4 до +5 градусов. 23-го февраля атмосферный фронт принесет осадки - дождь и порывистый ветер.