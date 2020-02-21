 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила, когда ждать осадки в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупредила, когда ждать осадки в Украине

В Украине, 22-го февраля, в большинстве областей погода ожидается без особых изменений, только 23-го февраля вероятны осадки

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире телеканала Еспресо.

"Погода будет разнообразной, интересной. Суббота - более комфортная, спокойная, без существенных осадков. Без особых изменений и температура воздуха", - предупредила синоптик.

Ветер умеренный. В воскресенье, 23-го февраля, в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет с собой осадки, преимущественно дождь, но иногда и мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

В Киеве субботу, 22-го февраля, будет, как и в большинстве областей Украины, без особых изменений. Существенные осадки маловероятны. Температура воздуха от +4 до +5 градусов. 23-го февраля атмосферный фронт принесет осадки - дождь и порывистый ветер.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать