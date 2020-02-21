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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: Зеленский назвал Украину Европой эпохи Средневековья

Столкновения в Новых Санжарах: Зеленский назвал Украину Европой эпохи Средневековья


фото: www.slovoidilo.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за стычек с полицией в Новых Санжарах, куда привезли эвакуированных из района распространения коронавируса, Украина показалась ему Европой эпохи Средневековья

Об этом Зеленский заявил на вручении грантов Украинского фонда стартапов, передает Еспресо.TV.

"Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу сейчас подбирать неправильное слово ", - сказал Зеленский.

Президент также выразил мнение, что людям в Украине и в мире следует поучиться уважению и критическому мышлению.

"Верю, что в ближайшем будущем у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране, и всему миру, если честно, стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению", - добавил Зеленский.

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