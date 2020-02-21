Столкновения в Новых Санжарах: Зеленский назвал Украину Европой эпохи Средневековья
Об этом Зеленский заявил на вручении грантов Украинского фонда стартапов, передает Еспресо.TV.
"Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу сейчас подбирать неправильное слово ", - сказал Зеленский.
Президент также выразил мнение, что людям в Украине и в мире следует поучиться уважению и критическому мышлению.
"Верю, что в ближайшем будущем у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране, и всему миру, если честно, стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению", - добавил Зеленский.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой, несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили , в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители .
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