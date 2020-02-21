Столкновения в Новых Санжарах: Зеленский назвал Украину Европой эпохи Средневековья

21 февраля, 2020, 13:49

Об этом Зеленский заявил на вручении грантов Украинского фонда стартапов, передает Еспресо.TV.

"Мы постоянно говорим, что Украина - это Европа. Так вот вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы - Европа эпохи Средневековья. К сожалению. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу сейчас подбирать неправильное слово ", - сказал Зеленский.

Президент также выразил мнение, что людям в Украине и в мире следует поучиться уважению и критическому мышлению.

"Верю, что в ближайшем будущем у нас у всех появится очень важный и нужный нашей стране, и всему миру, если честно, стартап, который научит некоторых граждан человечности, уважению, единству и критическому мышлению", - добавил Зеленский.