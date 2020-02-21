США подпишут мирное соглашение с талибами, - Помпео
21 февраля, 2020, 17:49
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео назвал дату подписания мирного соглашения между Вашингтоном и "Талибаном"
Об этом сообщает Reuters.
По словам Помпео, мирное соглашение между США и талибами будет подписано 29 февраля в катарской столице Дохе.
"США и талибы ведут переговоры о содействии политическому урегулированию с целью положить конец конфликту в Афганистане и сократить военное присутствие США в регионе", - добавил он.
Информацию об определении даты подписания мирного соглашения также подтвердили в "Талибан".
"Обе стороны теперь создадут соответствующую ситуацию безопасности до даты подписания соглашения", - заявил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
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