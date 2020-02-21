Сегодня в "Дебатах": Обострение на всех фронтах - на военном и медицинском
21 февраля, 2020, 18:19
21 февраля в 21:20 на телеканале "Еспресо" - "Дебаты" с Сергеем Руденко
Сегодня в программе:
Обострение на всех фронтах - военном и медицинском охватило Украину.
Гости программы:
Валентин Наливайченко, народный депутат, фракция ВО "Батькивщина"
Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
По скайпу: Татьяна Цыба, народный депутат, фракция "Слуга народа"
Приглашенные политологи, аналитики и эксперты:
Николай Давидюк, политолог
Даниил Мокрик, журналист, ведущий
Игорь Козий, военный эксперт
Дмитрий Снегирев, общественный активист, военный эксперт, соглава общественной инициативы "Правое дело"
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