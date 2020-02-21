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Espreso.tvОбществоСегодня в "Дебатах": Обострение на всех фронтах - на военном и медицинском

Сегодня в "Дебатах": Обострение на всех фронтах - на военном и медицинском

21 февраля в 21:20 на телеканале "Еспресо" - "Дебаты" с Сергеем Руденко

Сегодня в программе:

Обострение на всех фронтах - военном и медицинском охватило Украину.

Гости программы:

Валентин Наливайченко, народный депутат, фракция ВО "Батькивщина"

Олег Синютка, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

По скайпу: Татьяна Цыба, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Приглашенные политологи, аналитики и эксперты:

Николай Давидюк, политолог

Даниил Мокрик, журналист, ведущий

Игорь Козий, военный эксперт

Дмитрий Снегирев, общественный активист, военный эксперт, соглава общественной инициативы "Правое дело"

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