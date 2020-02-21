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Espreso.tvОбществоРада просит Зеленского наложить мораторий на кодирование телеканалов на спутнике

Рада просит Зеленского наложить мораторий на кодирование телеканалов на спутнике


фото: wikipedia
Верховная Рада поддержала запрос депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного к президенту о введении моратория кодирования спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов

Об этом сообщает сайт парламента.

За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов.


 

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