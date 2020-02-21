Рада просит Зеленского наложить мораторий на кодирование телеканалов на спутнике
21 февраля, 2020, 15:38
Верховная Рада поддержала запрос депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного к президенту о введении моратория кодирования спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов
Об этом сообщает сайт парламента.
За соответствующее решение проголосовали 255 нардепов.
- Напомним, украинские медиагруппы StarLightMedia, 1 + 1 media, Медиа Группа Украина и Inter Media Group закодировали спутниковый сигнал своих основных телеканалов в ночь с 28 на 29 января.
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