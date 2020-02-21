Рада поддержала предоставление Кузьме Скрябину звание "Народный артист Украины"
21 февраля, 2020, 14:59
Верховная Рада поддержала инициативу о присвоении музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание народного артиста посмертно
Об этом сообщает Радио Свобода.
260 народных депутатов поддержали запрос своего коллеги Павла Мельника о присвоении звания Кузьме Скрябину и другим выдающимся деятелям Украины, которые при жизни не получили "народного артиста".
Мельник предлагает президенту Украины внести изменения в соответствующий указ, который позволит присваивать почетные звания посмертно.
Андрей Кузьменко был музыкантом, ведущим, продюсером, автором прозы и лидером группы "Скрябин". 2 февраля 2015 г. он погиб в дорожно-транспортной аварии на трассе Кривой Рог - Кировоград.
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