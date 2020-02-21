Рада поддержала предоставление Кузьме Скрябину звание "Народный артист Украины"

21 февраля, 2020, 14:59

Верховная Рада поддержала инициативу о присвоении музыканту Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину) звание народного артиста посмертно

Об этом сообщает Радио Свобода.

260 народных депутатов поддержали запрос своего коллеги Павла Мельника о присвоении звания Кузьме Скрябину и другим выдающимся деятелям Украины, которые при жизни не получили "народного артиста".

Мельник предлагает президенту Украины внести изменения в соответствующий указ, который позволит присваивать почетные звания посмертно.

Андрей Кузьменко был музыкантом, ведущим, продюсером, автором прозы и лидером группы "Скрябин". 2 февраля 2015 г. он погиб в дорожно-транспортной аварии на трассе Кривой Рог - Кировоград.