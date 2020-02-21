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Espreso.tvОбществоРаботу правительства Гончарука поддерживает 6% украинцев, - опрос

Работу правительства Гончарука поддерживает 6% украинцев, - опрос


фото: kmu.gov.ua
Деятельность правительства премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6% респондентов, а 51% - не поддерживают, еще 34% поддерживают отдельные мероприятия

Об этом говорится в результатах социологического исследования Центра Разумкова, проведенного 13-17 февраля.

Так, согласно исследованию, деятельность премьер-министра Алексея Гончарука полностью поддерживают 6% опрошенных граждан, поддерживают отдельные мероприятия - 29,5%, не поддерживают - 52%.

В то же время, как сообщают, доверяют Кабинету министров 28% опрошенных, не доверяют - 64,5%, выражают доверие главе правительства 25% опрошенных, не доверяют - 63%.

"Уровень доверия к правительству существенно снизился в последние месяцы. Самых высоких показателей он достигал в сентябре 2019 года, когда правительства доверяли 57% респондентов, не доверяли - только 22%", - уточнили в Центре Разумкова.

Отмечают, что уровень этого доверия существенно зависит от политических симпатий граждан: среди представителей электората партии "Слуга народа" правительству доверяют 65%, не доверяют - 27%, "Оппозиционный платформы - За жизнь" - соответственно, 11% и 88%, партии "Европейская солидарность "- 8% и 89%," Батькивщина "-18,5% и 75% соответственно.

В ходе исследования были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

 
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