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Espreso.tvОбщество"За оборону украинцев от Китая. Большие Санжары": в соцсетях подняли на смех события в Новых Санжарах

"За оборону украинцев от Китая. Большие Санжары": в соцсетях подняли на смех события в Новых Санжарах

Пользователи социальных сетей иронизируют над реакцией жителей Новых Санжар

В сети резко высмеяли "гостеприимство" жителей Новых Санжар, а также общую панику, раздутую вокруг ситуации с коронавирусом из Китая.

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