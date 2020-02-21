"За оборону украинцев от Китая. Большие Санжары": в соцсетях подняли на смех события в Новых Санжарах

21 февраля, 2020, 14:21

Пользователи социальных сетей иронизируют над реакцией жителей Новых Санжар

В сети резко высмеяли "гостеприимство" жителей Новых Санжар, а также общую панику, раздутую вокруг ситуации с коронавирусом из Китая.