"За оборону украинцев от Китая. Большие Санжары": в соцсетях подняли на смех события в Новых Санжарах
21 февраля, 2020, 14:21
Пользователи социальных сетей иронизируют над реакцией жителей Новых Санжар
В сети резко высмеяли "гостеприимство" жителей Новых Санжар, а также общую панику, раздутую вокруг ситуации с коронавирусом из Китая.
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