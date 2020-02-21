"Я будто видела Донбасс 2014 года": Веселова о ситуации в Новых Санжарах 20 февраля

21 февраля, 2020, 18:39

Нардеп VIII созыва Наталья Веселова заявила, что ситуация, которая происходила 20 февраля, была похожа на ситуацию в 2014 году

Об этом она сказала в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"У меня действительно было вчера определенное дежавю. Я будто видела Донбасс 2014 года, когда люди в панике бросались под военную технику. Потому что они совершенно не понимали, что происходит. До сих пор можно в некоторых регионах на Донбассе услышать такое:" А чего они к нам приехали?". То есть, люди не осознают, что это украинская армия, которая должна передвигаться по территории Украины. С людьми до сих пор никто не работает и не разъясняет им, что вообще происходит и кто с кем воюет", - сказала Веселова.

По ее словам, та ситуация, которая проходила 20 февраля была похожа на ту ситуацию, которая состоялась в 2014 году.

"Если там можно было четко говорить о том, что были определенные провокаторы, которые работали с местным населением различными методами. Не только через соцсети, но и втирались в доверие местному населению, подстрекали их. Здесь коллега только с "Слуги народа" нам тоже подтвердил, что там были люди, которые были не местными и никто не знает кто они и откуда. Они не пострадали, не были задержаны и вели себя достаточно грамотно", - добавила она.

Также Веселова отметила, что подстрекательства были и в социальных сетях и не только в Полтавской области.

"Я видела много скринов, когда люди просто рассылали. Не знаю кто это: боты? Люди настоящие? Кто рассылал эту информацию:" Внимание, внимание! К нам везут эвакуированных из Китая. Мобилизуемся! "Такая ситуация была в разных регионах Украины", - подчеркнула она.