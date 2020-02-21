"Шпицберген - территория Норвегии": в Осло ответили на упреки российского МИД

21 февраля, 2020, 15:46

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен ответил на претензии российского МИД о том, будто Осло нарушает условия договора об архипелаге Шпицберген

Об этом сообщает ТАСС .

"В договоре указано, что Шпицберген - это территория Норвегии. В то же время к тем, кто присоединится к договору, следует относиться равноценно. Мы выполняем это в высшей степени", - говорит министр.

Министерство иностранных дел также отвергает обвинения России в нарушении договора.

"Норвегия осуществляет последовательную и предсказуемую политику, которая полностью соответствует договору", - заявила пресс-секретарь МИД Сири Свендсен.

Накануне спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене.

По словам Захаровой, "в последние годы Осло фактически нарушило условия" сделки и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике.

В письме, направленном Норвегии ранее в этом месяце, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство тем, как Норвегия действует на Шпицбергене.