"Шпицберген - территория Норвегии": в Осло ответили на упреки российского МИД
Об этом сообщает ТАСС .
"В договоре указано, что Шпицберген - это территория Норвегии. В то же время к тем, кто присоединится к договору, следует относиться равноценно. Мы выполняем это в высшей степени", - говорит министр.
Министерство иностранных дел также отвергает обвинения России в нарушении договора.
"Норвегия осуществляет последовательную и предсказуемую политику, которая полностью соответствует договору", - заявила пресс-секретарь МИД Сири Свендсен.
Накануне спикер МИД РФ Мария Захарова обвинила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене.
По словам Захаровой, "в последние годы Осло фактически нарушило условия" сделки и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике.
В письме, направленном Норвегии ранее в этом месяце, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил недовольство тем, как Норвегия действует на Шпицбергене.
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