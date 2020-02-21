"Призывы к терактам": в России суд заочно приговорил Анатолия Гриценко к 6 годам колонии

21 февраля, 2020, 12:54

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил Гриценко к шести годам колонии за якобы призывы к террористическим актам на территории РФ

Об этом сообщают российские СМИ.

Прокурор попросил 9 лет для Гриценко и запретить ему 4 года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (" Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев.

В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В декабря 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.

СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году во время прямой трансляции телекомпании 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 г. в "осуществление террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога".

В апреле 2019 г. Следком РФ объявил Гриценко в розыск.