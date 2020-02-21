"Призывы к терактам": в России суд заочно приговорил Анатолия Гриценко к 6 годам колонии
Об этом сообщают российские СМИ.
Прокурор попросил 9 лет для Гриценко и запретить ему 4 года после освобождения размещать обращения и другие материалы в Сети.
"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (" Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев.
В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).
В декабря 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.
СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году во время прямой трансляции телекомпании 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".
Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 г. в "осуществление террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога".
В апреле 2019 г. Следком РФ объявил Гриценко в розыск.
- Напомним, 11 декабря 2019 г. стало известно, что Следственный комитет РФ завершил расследование так называемого уголовного дела в отношении экс-министра обороны, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, обвиняемого в призывах к совершению терактов в России
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