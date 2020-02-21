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Espreso.tvОбщество"Провал государственного управления": нардеп Клименко о поездке Скалецкой в Новые Санжары

"Провал государственного управления": нардеп Клименко о поездке Скалецкой в Новые Санжары


фото: goloszmin
Народный депутат от фракции "Голос" Юлия Клименко заявила, что инцидент в Новых Санжарах - результат провала государственного управления и коммуникаций

Об этом нардеп от "Голоса" Юлия Клименко рассказала в кулуарах Верховной Рады, передает Еспресо.TV.

Клименко прокомментировала отчет правительства. По ее словам, в нем нет никакой важной информации.

"Программа правительства была произведением на общую тему, так же и отчет правительства", - заявила депутат.

"К сожалению, я думаю, что отчет не соответствует показателям, которые мы с вами увидим в государственной статистике. Потому что макроэкономический прогноз, а именно те показатели отражают работу правительства, будут совершенно другие от тех, которые заложены в плане", - отметила нардеп.

Бывший заместитель министра экономического развития в правительстве Яценюка считает, что никакого роста на уровне 8% ВВП у нас по результатам 2020 не будет.

"Сейчас пересматриваются все прогнозы, я думаю, что реальный рост будет на уровне 3,5%, так как мы и в декабре и в январе падаем. И это фактически слабая политика правительства, в том числе экономическая политика", - добавила Клименко.

"Очень слабая способность правительства чем-либо управлять, что мы увидели по вчерашних событиях с автобусами и коронавирусом. Если бы правительство могло спокойно спланировать, привезти людей, а не начать все это в хаотичном режиме без коммуникационной политики и объяснений людям, что происходит ... И министр, которая скрывается по санаториям, то я думаю, что мы так далеко не уедем ни с экономикой, ни с государственным управлением", - сказала Клименко.

Она считает, что инцидент в Новых Санжарах - это провал государственного управления и коммуникаций.

"Министр должна выйти и объяснить людям, что ничего страшного нет. Что это санаторий. Что люди здоровые, что они там будут находиться просто на карантине", - подчеркнула Клименко.

Юлия Клименко добавила, что не поддерживает решение руководительницы МЗ остаться в Новых Санжарах:

"Я напишу письменный запрос, на каком основании она там осталась как человек, который работает. Кто ее туда отпустил? У нее командировка? У нее больничный? У нее отпуск? Что она там делает? Мы налогоплательщики, за чьи деньги она находится в этом санатории. Что нечем заниматься в министерстве, я не понимаю, идет второй уровень реформы, человек должен каждый день быть на месте и внедрять эту реформу, вместо этого она 14 дней отдыхает в санатории".

 

 

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