"Нужно менять, потому что некоторые пункты реализовать невозможно": Пристайко о Минских соглашениях

21 февраля, 2020, 08:23

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости внесения изменений в Минские договоренности, которые, по его словам, исчерпали себя

Об этом передает Голос Америки.

Он отметил важность международных учреждений, где небольшие страны мира, по его словам, должны иметь возможность защищать себя.

"Война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее. Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержке", - сказал Пристайко.

Министр разговаривал с представителями Франции и Германии и сказал, что "украинская сторона рассчитывает на поддержку стран-союзников".

Пристайко в интервью также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения изменений.

Министр отметил, что договоренности должны быть выполнены еще 2015 года.

«Сейчас 20-й - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - сказал министр.

Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, "чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Украинский министр указывал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности "формула Штайнмайера и разведение сил" и подчеркнул, что "Россия против этих действий не возражала".

По словам Пристайко, наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов

Единственным частичным достижением Минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Он сообщил журналистам, что сейчас идет подготовка нового обмена, в рамках которого Россия должна отпустить около 200 человек.

Это, по словам Пристайко, будет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

По поводу ключевого положения Минских соглашений, предусматривающих проведение местных выборов на оккупированных территориях, министр подтвердил надежду на возможную дату в октябре этого года.

При этом он отметил, что Украина настаивает, что выборы нельзя будет проводить без украинского контроля над границей с Россией.

Заместитель главы миссии США при ОБСЕ Гарри Кемиан заявил, что Украина выполнила ряд шагов в направлении имплементации Минских договоренностей, зато Россия не выполнила ни одного своего обязательства по улучшению ситуации безопасности на Донбассе.