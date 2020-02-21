"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности в марте на 12-15%
21 февраля, 2020, 16:33
По сравнению с ценами на февраль 2020 года, в марте цены на газ для промышленности снизятся на 12-15% - в зависимости от условий поставки
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" .
Отмечается, что цены на газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 3981 - 4606 грн / тыс куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.
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