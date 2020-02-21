"Миллионер с добрым сердцем": по сети распространяется видео с участием Арахамии в "Битве экстрасенсов"
Об этом сообщает " НВ ".
На соответствующее видео записи 19 сезона "Битвы экстрасенсов", опубликованного одним из его участников еще летом 2019 года, обратили внимание пользователи соцсетей.
По условиям шоу, женщина должна угадать, кто из приглашенных в студию гостей, одним из которых был Арахамия, является миллионером.
При этом выбор участницы пал именно на него.
"А человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то. Я вижу вашу помощь", - заявила она.
Сам же Арахамия, которого представили, как Давида Брауна, рассказал, что является учредителем одного из крупнейших волонтерских фондов в Украине.
"Мы более 400 миллионов гривен собрали и помогли армии, семьям погибших. Действительно, прав экстрасенс. Если ты помог кому-то одному, а потом кто-то другой помог тебе, это какой-то закон Вселенной", - заявил он.
Справка: Речь идет о фонде "Народный проект", основанный в 2014 году. На сайте фонда указано, что в проекте участвуют тысячи волонтеров и благотворителей со всей Украины и за ее пределами, а за все время деятельности было реализовано более 100 благотворительных проектов, общий бюджет которых составляет более 100 млн грн.
Видео записи программы:
Напомним, 20 февраля Министр культуры Владимир Бородянский заявил, что благодаря экстрасенсам с телешоу невинно осужденные вышли из тюрем
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