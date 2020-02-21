"Мы и дальше идем путем разведения сил": Арахамия об обострении на Донбассе
21 февраля, 2020, 19:04
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после проведения боев на Донбассе стоит продолжать разведение сил
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Стоит. Этот бой состоялся не в том Золотом, в котором было разведение. Во-вторых, мы и дальше идем по пути разведения и это наш путь к установлению мира. С той стороны есть те, кто не заинтересован в прекращении огня. Они будут продолжать провокации, надо быть к этому готовыми ", - заявил он.
Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
- Наступление российских оккупационных войск на участке разведения сил и попытки прорвать линию разграничения подняли украинцев, которые начали комментировать события в соцсетях
- Пользователи интернета и украинские СМИ начали загружать в сеть видеозаписи обстрелов со стороны россиян в районе разведения сил на линии разграничения.
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