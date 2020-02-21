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Espreso.tvОбщество"Это политическая ловушка": Дробович предостерег европейских политиков от участия в параде 9 мая в Москве

"Это политическая ловушка": Дробович предостерег европейских политиков от участия в параде 9 мая в Москве

Торжественные мероприятия в Москве в честь 75-летия победы станут политической ловушкой для государственных лидеров и официальных делегаций стран, которые согласятся принять в них участие

Такое мнение высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, сообщает Укринформ.

"Россия, которая является страной-агрессором, которая нарушила международное право, имеет не только ряд преступлений за собой, но и очень позорную практику инструментализации истории. То есть использование исторических событий и фактов для достижения политических целей. И военный парад в России на Красной площади в этом году тоже будет инструментом для достижения политических целей, а не для памяти жертв Второй мировой войны и не для честного освещения данных ", - подчеркнул Дробович.

По его словам, соответственно, все, кто захотят принять участие в этих мероприятиях, даже экспертная среда иначе, как "победобесием", это не называет, должны считаться с тем, что они станут инструментом российской агрессивной политики.

"И это касается не только Украины, но и любых лидеров государств Европы, Соединенных Штатов Америки, Азии ... Любой, кто соглашается участвовать в параде, должен понимать, что с максимально высокой вероятностью это будет использовано Россией для своих империалистических, захватнических целей или оправданий преступлений Второй мировой войны. Такова позиция не только Института национальной памяти, но и общий консенсус адекватных ученых и в Украине, и в мире ", - сказал глава УИНП.

Он добавил, что это очевидные риски, и с ними надо считаться.

"Фактически это политическая ловушка для всех, кто будет даже помышлять об участии в параде. А мы, кстати, должны сказать, что многие европейские лидеры или делегации планируют участвовать в этих мероприятиях. Украинский институт национальной памяти предостерегает, что это будет использовано Россией в политических целях", - еще раз подчеркнул Дробович.

  • 17 февраля на заседании согласительного совета в ВР народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил о желании сформировать парламентскую делегацию, которая поедет на парад к 75-летию победы в Москву.
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