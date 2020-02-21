"Это не Хилтон", - Геращенко рассказал об условиях содержания эвакуированных из Китая

21 февраля, 2020, 16:04

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на брифинге прокомментировал условия содержания эвакуированных из Китая из-за коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Журналисты отметили, что утром появилось видео, где люди с обсервации показали условия содержания в санатории Новых Санжар. Они попросили прокомментировать ситуацию в санатории Антона Геращенко.

"Санаторий Национальной гвардии, расположенный в Полтавской области - это не пятизвездочный отель, это не" Hilton ", но это и не какие-то плохие условия для существования", - отметил заместитель министра внутренних дел.

Он добавил, что власти сделали все необходимое, чтобы санаторий был таким, где можно провести 14 дней в обсервации, и все необходимое сделано, чтобы там были приличные условия проживания.

"Это санаторий, в котором лечатся нацгвардейцы, которые защищают Украину на фронте, поэтому думаю, что там нормальные условия. Еще раз скажу - это не" Hilton ", это не" Интерконтиненталь ", - добавил Антон Геращенко.

Опубликованные Геращенко фотографии санатория: