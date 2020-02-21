"Частная история" Яницкого получила номинацию на "Книге года"

21 февраля, 2020, 20:06

Книга "Частная история. Взлет и падение крупнейшего частного банка Украины" Андрея Яницкого и Грэхема Стека победила в номинации на ХХ Всеукраинском рейтинге "Книга года"

Сообщает Еспресо.TV .

Книга "Частная история" рассказывает о ключевых моментах двадцати пяти лет развития ПриватБанка - с 1992 по 2016 года. В ее основе - сорок эксклюзивных интервью, архивные материалы и сведения инсайдеров.

Это первая независимая книга об известной украинской компании. Каждый второй собеседник на предложение рассказать о Привате менялся с лица и предлагал встретиться "лет за тридцать" или попросту игнорировал звонки и письма. Многие соглашались на разговор только на условиях анонимности. Один бывший сотрудник банка потребовал включить его в программу по защите свидетелей.

Рассказ начинается с идеи бывшего комсомольца Сергея Тигипко создать банк и заканчивается национализацией Привата.