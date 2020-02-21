Путин рассказал о надеждах на мир с Зеленским
Об этом он заявил в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на Майдане.
"Надежда умирает последней .. есть", - сказал российский лидер в ответ на вопрос, есть ли надежда договориться с Владимиром Зеленским о "мире и дружбе".
"Но, к сожалению, вот он (Зеленский) приехал из Парижа (встречи Нормандской четверки, - ред.) и начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения. Это вызывает вопросы", - продолжил Путин.
"Но тем не менее мы смогли договориться об обмене удерживаемых лиц, смогли сейчас договориться по газу", - рассказал он.
Также Путин ответил утвердительно на вопрос, стала дружба с Украиной потерей для России.
При этом он повторил свой тезис о том, что "мы - один и тот же народ".
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