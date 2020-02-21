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Espreso.tvОбществоПравительство наградило 8 победителей в конкурсе украинских стартапов

Правительство наградило 8 победителей в конкурсе украинских стартапов

Премьер-министр Алексей Гончарук и президент Владимир Зеленский наградили победителей конкурса на получение 8 грантов от Украинского фонда стартапов

Об этом сообщил глава правительства.

Гончарук уточнил, что шестеро из них - это Seed гранты, которые составляют 1,25  грн,млн и еще 2 Pre-seed гранты (625 тыс. грн).

"Поздравляем победителей первой волны и ждем новых проектов и новых идей", - написал он.

Глава правительства уточнил, что Украина в глобальном рейтинге инноваций 2019 заняла 47 место: "Текущее место Украины совершенно не соответствует тому потенциалу, который мы имеем. У нас очень талантливые люди. Именно поэтому был создан Украинский фонд стартапов ", - отметил Гончарук.

В планах на будущее он указал процессы тотальной цифровизации, инновационный скачок для того, чтобы "Украина стала региональным лидером с сильной инновационной экономикой".

Отметим, украинский фонд стартапов - это государственный фонд, основанный по инициативе правительства Украины для предоставления грантов украинским стартапам, его зарегистрировали в декабре 2018 для поддержки инновационных проектов и помощи талантливым украинским предпринимателям.

 

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