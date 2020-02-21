Правительство наградило 8 победителей в конкурсе украинских стартапов
Об этом сообщил глава правительства.
Гончарук уточнил, что шестеро из них - это Seed гранты, которые составляют 1,25 грн,млн и еще 2 Pre-seed гранты (625 тыс. грн).
"Поздравляем победителей первой волны и ждем новых проектов и новых идей", - написал он.
Глава правительства уточнил, что Украина в глобальном рейтинге инноваций 2019 заняла 47 место: "Текущее место Украины совершенно не соответствует тому потенциалу, который мы имеем. У нас очень талантливые люди. Именно поэтому был создан Украинский фонд стартапов ", - отметил Гончарук.
В планах на будущее он указал процессы тотальной цифровизации, инновационный скачок для того, чтобы "Украина стала региональным лидером с сильной инновационной экономикой".
Отметим, украинский фонд стартапов - это государственный фонд, основанный по инициативе правительства Украины для предоставления грантов украинским стартапам, его зарегистрировали в декабре 2018 для поддержки инновационных проектов и помощи талантливым украинским предпринимателям.
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