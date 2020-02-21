Популярная платформа для общения Reddit открыла офис в Киеве

21 февраля, 2020, 13:46

Одна из самых популярных в мире платформ для обсуждений открыла офис в столице Украины и ищет разработчиков

Об этом пишет AIN.ua.

Сейчас сотрудники компании работают в "Креативном Квартале" в БЦ "Гулливер", их пока всего две. В ближайшее время команда начнет проводить собеседования. Открывать офисы в других украинских городах сейчас не планируют.

"Киев мы выбрали потому, что здесь очень много технически подкованных инженеров, которым интересно заниматься продуктом. Они стремятся к большему, хотят не только писать код. Нам как раз такие и нужны люди, готовые вносить вклад в продукт", - отметил senior user experience designer Павел Грозян.

"Нам интересно рассказать украинским пользователям о Reddit, что это такое, почему мы не социальная сеть, не Facebook. Обычно считают, что это место для мемов и гифок с котиками, но у нас генерируется огромное количество оригинального контента на серьезные темы, от сооружения ракет до выборов президента", - пояснила команда.