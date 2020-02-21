Пенсия 83% украинцев ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики

21 февраля, 2020, 10:22

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, сообщает пресс-служба ведомства.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и с учетом того, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - сказала Ненюченко.