Пенсия 83% украинцев ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики
21 февраля, 2020, 10:22
82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума
Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, сообщает пресс-служба ведомства.
"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и с учетом того, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - сказала Ненюченко.
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