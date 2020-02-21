 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПенсия 83% украинцев ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики

Пенсия 83% украинцев ниже фактического прожиточного минимума, - Минсоцполитики

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Наталья Ненюченко, сообщает пресс-служба ведомства.

"При наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и с учетом того, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться", - сказала Ненюченко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать