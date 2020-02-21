Папа не против: 23-летняя дочь Спилберга решила стать порноактрисой

21 февраля, 2020, 14:08

Приемная дочь известного режиссера Стивена Спилберга, который снял римейк знаменитого мюзикла "Вестсайдская история", объявила о начале карьеры порнозвезды

Так, 23-летняя Микаэла в интервью изданию The Sun сообщила, что начинает сниматься в порно в жанре соло под псевдонимом Sugar Star.

Свое решение Микаэла объяснила тем, что устала каждый день работать на работе, которая ей не нравится.

"Я устала от того, что не могу извлечь выгоду со своего тела. Еще устала изо дня в день заниматься работой, которая не приносит мне удовольствия... Не хочу быть зависимой от родителей. В этом нет ничего плохого, просто мне так неудобно. И это не конец пути. Приятно, когда люди говорят классные вещи, однако же иногда о теле темнокожей женщины они говорят нечто противоположное. Причина, по которой я не хочу делать ничего, кроме сольных вещей, кроется в нежелании нарушать собственные границы и изменять второй половинке" , - сообщила Микаэла, вспомнив своего бойфренда, 47-летнего Чака Панкова.

По словам Спилберг, приемные родители уже знают о ее планах, девушка сообщила им новость через FaceTime. Дочь голливудского режиссера убеждена, что они "не расстроены, а заинтригованы".