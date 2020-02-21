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Espreso.tvОбществоОккупанты 10 раз обстреляли Объединенные силы за прошедшие сутки и продолжили обстрелы с утра

Оккупанты 10 раз обстреляли Объединенные силы за прошедшие сутки и продолжили обстрелы с утра

В четверг, 21 февраля, российские военные на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики стреляли рядом с Новомихайловкой из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Пищевика - из 82-мм миномета, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из 82-мм миномета и крупнокалиберного пулемета; в районе населенного пункта Марьинка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из 82-мм миномета, а также противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы; вблизи Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Старогнатовки - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли украинские позиции неподалеку Новозвановка из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета.

20 февраля потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 21 февраля российские оккупационные войска четыре раза обстреляли украинские позиции: рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм; в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Павлополя - из 82-мм миномета, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из миномета калибра 82 мм. Потерь вследствие этих обстрелов также не зафиксировано.

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