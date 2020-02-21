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Espreso.tvОбществоОфициальный курс: гривня укрепилась по отношению к доллару и евро

Официальный курс: гривня укрепилась по отношению к доллару и евро


фото: reuters
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 21 февраля установлен на уровне 24,48 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривни. День том официальный курс был 26,49 гривни.

 

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