Официальный курс: гривня укрепилась по отношению к доллару и евро

21 февраля, 2020, 12:13

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни на 4 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 21 февраля установлен на уровне 24,48 гривни за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,42 гривни. День том официальный курс был 26,49 гривни.