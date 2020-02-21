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Espreso.tvМирНовые российские ракеты очень опасны, - Столтенберг

Новые российские ракеты очень опасны, - Столтенберг


фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности новых российских ракет

Об этом сообщает DW .

"Новые русские ракеты очень опасны и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени после запуска", - считает он.

Генсек уверен, что данные характеристики не только снижают порог применения ядерного оружия, но также увеличивают риск возможного недоразумения.

Также глава НАТО предупредил, что страны альянса уже начали вкладывать средства в разработку систем обороны против новейших российских ракет.

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