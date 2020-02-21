Новые российские ракеты очень опасны, - Столтенберг

21 февраля, 2020, 20:33

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил об опасности новых российских ракет

Об этом сообщает DW .

"Новые русские ракеты очень опасны и они могут достичь европейских городов в течение очень короткого времени после запуска", - считает он.

Генсек уверен, что данные характеристики не только снижают порог применения ядерного оружия, но также увеличивают риск возможного недоразумения.

Также глава НАТО предупредил, что страны альянса уже начали вкладывать средства в разработку систем обороны против новейших российских ракет.