Новичок "Барселоны" опозорился в прямом эфире на презентации
Об этом сообщает youtube-канал "Барселоны".
20 февраля испанская "Барселона" объявила о подписании контракта с нападающим "Леганеса" Мартином Брейтуэйтом.
"Я достаточно техничный, быстрый и мощный игрок. Я хорошо изучаю игру, качественно передвигаюсь по полю. Конечно, в первую очередь я форвард и пришел сюда забивать голы", - сказал датчанин на презентации.
На презентации на стадионе "Камп Ноу" футболист пытался продемонстрировать свою "мощную технику", однако из нескольких попыток ему не удалось сделать финт. Момент попал в прямую трансляцию на youtube-канале "Барсы". В нарезке в twitter фрагмент вырезали.
28-летний Брейтуэйт обошелся клубу в 18 млн евро. В текущем сезоне форвард провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
- Напомним, 20 февраля "Барселона" купила за 18 млн евро в "Леганес" Мартина Брайтвайта, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса.
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