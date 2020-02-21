 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНовичок "Барселоны" опозорился в прямом эфире на презентации

Новичок "Барселоны" опозорился в прямом эфире на презентации


фото: twitter.com/fcbarcelona
Новоиспеченному форварду "Барселоны" Мартину Брейтуэйту не удалось продемонстрировать достойную технику на презентации на стадионе "Камп Ноу"

Об этом сообщает youtube-канал "Барселоны".

20 февраля испанская "Барселона" объявила о подписании контракта с нападающим "Леганеса" Мартином Брейтуэйтом.

"Я достаточно техничный, быстрый и мощный игрок. Я хорошо изучаю игру, качественно передвигаюсь по полю. Конечно, в первую очередь я форвард и пришел сюда забивать голы", - сказал датчанин на презентации.

На презентации на стадионе "Камп Ноу" футболист пытался продемонстрировать свою "мощную технику", однако из нескольких попыток ему не удалось сделать финт. Момент попал в прямую трансляцию на youtube-канале "Барсы". В нарезке в twitter фрагмент вырезали.

28-летний Брейтуэйт обошелся клубу в 18 млн евро. В текущем сезоне форвард провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

  • Напомним, 20 февраля "Барселона" купила за 18 млн евро в "Леганес" Мартина Брайтвайта, который заменит травмированного уругвайца Луиса Суареса.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать