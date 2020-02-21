Новичок "Барселоны" опозорился в прямом эфире на презентации

21 февраля, 2020, 14:04

Новоиспеченному форварду "Барселоны" Мартину Брейтуэйту не удалось продемонстрировать достойную технику на презентации на стадионе "Камп Ноу"

Об этом сообщает youtube-канал "Барселоны".

20 февраля испанская "Барселона" объявила о подписании контракта с нападающим "Леганеса" Мартином Брейтуэйтом.

"Я достаточно техничный, быстрый и мощный игрок. Я хорошо изучаю игру, качественно передвигаюсь по полю. Конечно, в первую очередь я форвард и пришел сюда забивать голы", - сказал датчанин на презентации.

На презентации на стадионе "Камп Ноу" футболист пытался продемонстрировать свою "мощную технику", однако из нескольких попыток ему не удалось сделать финт. Момент попал в прямую трансляцию на youtube-канале "Барсы". В нарезке в twitter фрагмент вырезали.

28-летний Брейтуэйт обошелся клубу в 18 млн евро. В текущем сезоне форвард провел 27 матчей, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.