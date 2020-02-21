Нас уже обвиняли, что война из-за нас, - переселенцы из Донецка привезли еду эвакуированным в Новые Санжары

21 февраля, 2020, 12:47

Переселенцы из Донецка поддержали эвакуированных из Китая в Новосанжарский санаторий: привезли фрукты, напитки, шоколад и печенье

Об этом сообщил журналист Владимир Рунец в Facebook.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли", - написал журналист.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - прокомментировали переселенцы.

Журналист добавил, что переселенцы отказались от интервью: просто разгрузили машину продуктов перед санаторием и уехали.

ФОТО - Владимир Рунець: