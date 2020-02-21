Нас уже обвиняли, что война из-за нас, - переселенцы из Донецка привезли еду эвакуированным в Новые Санжары
21 февраля, 2020, 12:47
Переселенцы из Донецка поддержали эвакуированных из Китая в Новосанжарский санаторий: привезли фрукты, напитки, шоколад и печенье
Об этом сообщил журналист Владимир Рунец в Facebook.
"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли", - написал журналист.
"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - прокомментировали переселенцы.
Журналист добавил, что переселенцы отказались от интервью: просто разгрузили машину продуктов перед санаторием и уехали.
ФОТО - Владимир Рунець:
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