 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНас уже обвиняли, что война из-за нас, - переселенцы из Донецка привезли еду эвакуированным в Новые Санжары

Нас уже обвиняли, что война из-за нас, - переселенцы из Донецка привезли еду эвакуированным в Новые Санжары

Переселенцы из Донецка поддержали эвакуированных из Китая в Новосанжарский санаторий: привезли фрукты, напитки, шоколад и печенье

Об этом сообщил журналист Владимир Рунец в Facebook.

"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли", - написал журналист.

"Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них", - прокомментировали переселенцы.

Журналист добавил, что переселенцы отказались от интервью: просто разгрузили машину продуктов перед санаторием и уехали.

ФОТО - Владимир Рунець:

  • Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
  • Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского.
  • Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
  • 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
  • Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
  • Глава МОЗ Скалецкая заявила , что проведет две недели вместе с эвакуированными из Китая
  • Ситуация в Новых Санжарах попала на страницы мировых СМИ
  • 20 февраля, во время столкновений между полицией и жителями Новых Санжар, куда привезли на карантин эвакуированных из района распространения коронавируса, правоохранители задержали 24 человека
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать