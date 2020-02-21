НАПК проверяет, нарушил ли Зеленский закон "О предупреждении коррупции" из-за поездки в Оман, - "Европейская Солидарность"

21 февраля, 2020, 12:52

Национальное агентство по предупреждению коррупции рассмотрело обращение народного депутата из "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко о порядке декларирования расходов президента Зеленского на поездку в Оман

Сейчас НАПК направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии президентом Зеленским. Об этом говорится в ответе НАПК, пишет пресс-служба партии.

После обработки истребованных документов при наличии оснований НАПК будут приняты соответствующие меры, говорится в сообщении НАПК.

"Европейская Солидарность" отмечает, что пока ни один государственный орган, который в соответствии со своими определенными законами полномочиями должен обеспечивать поездки Главы государства за границу, не предоставил полной информации о цели и источниках финансирования тайного отпуска Зеленского в Омане. Кроме уже бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который ранее официально сообщил, что поездка президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью и за собственные средства. По поводу проживания в 5-звездочном отеле "Al Bustan Ritz-Carlton Hotel", его перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую Глава государства оплатил за проживание в гостинице, то согласно письму за подписью А. Богдана, " частное путешествие предполагает личные расходы на него, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента Украины. Относительно возвращения президента Украины из Омана чартерным рейсом сообщаем, что стоимость предоставляемых услуг при возвращении Главы государства в Украину из частной поездки впоследствии будет опубликована в декларации в срок и в соответствии с законодательством Украины".

Министерство обороны и Служба безопасности Украины, как следует из их официальных писем в ответ на депутатские обращения, не осуществляли информирования Главы государства, Верховного Главнокомандующего воюющей страны о том, что накануне его поездки в регион Ближнего Востока там существенно ухудшилась ситуация с безопасностью. В частности, со 2 на 3 января войска США нанесли авиаудары по объектам в Иране, который привел в полную боевую готовность свои ракетные войска. А 8 января был сбит пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины".

Похоже, что Владимир Зеленский пытался скрыть свою поездку в Оман не только от общества, но и от разведывательных служб Украины.

Создается впечатление, что за командой из Офиса президента государственные органы вместе пытаются ввести всех нас в заблуждение - вместо того чтобы один раз и навсегда объяснить, что делал и в чьи глаза на самом деле смотрел Зеленский в Омане. И почему после авиакатастрофы, в которой погибли в том числе и украинские граждане, президент почти сутки возвращался на свое рабочее место в Киев. Такая позиция порождает еще больше подозрений и вопросов, на которые рано или поздно все равно придется ответить.