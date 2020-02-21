На телефоне и в работе: Скалецкая рассказала о первом дне в Новых Санжарах
21 февраля, 2020, 19:48
Скалецкая заявила, что ее первый день в Новых Санжарах прошел в решении рабочих вопросов
Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.
"Первый день прошел преимущественно в телефоне, преимущественно в решении вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать, в случае необходимости, лиц в инфекционные боксы", - сообщила министр.
Она также отметила, что это был более интенсивный день, чем преимущественно бывает. Однако стиль управления через телефонные разговоры и выяснения вопросов не изменился.
- Напомним, утром 21 февраля
- Зоряна Скалецкая заявила , что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар.
- Впоследствии, Скалецкая обнародовала сообщение из санатория, где подтвердила, что проведет вместе с эвакуированными 14 дней карантина.
- Зоряна Скалецкая не оставляла территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины.
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