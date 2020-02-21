На телефоне и в работе: Скалецкая рассказала о первом дне в Новых Санжарах

21 февраля, 2020, 19:48

Скалецкая заявила, что ее первый день в Новых Санжарах прошел в решении рабочих вопросов

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Первый день прошел преимущественно в телефоне, преимущественно в решении вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать, в случае необходимости, лиц в инфекционные боксы", - сообщила министр.

Она также отметила, что это был более интенсивный день, чем преимущественно бывает. Однако стиль управления через телефонные разговоры и выяснения вопросов не изменился.