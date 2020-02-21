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Espreso.tvОбществоНа телефоне и в работе: Скалецкая рассказала о первом дне в Новых Санжарах

На телефоне и в работе: Скалецкая рассказала о первом дне в Новых Санжарах

Скалецкая заявила, что ее первый день в Новых Санжарах прошел в решении рабочих вопросов

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Первый день прошел преимущественно в телефоне, преимущественно в решении вопросов, связанных с организацией работы экипажа самолета и проверкой готовности учреждений здравоохранения Полтавы принимать, в случае необходимости, лиц в инфекционные боксы", - сообщила министр.

Она также отметила, что это был более интенсивный день, чем преимущественно бывает. Однако стиль управления через телефонные разговоры и выяснения вопросов не изменился.

  • Напомним, утром 21 февраля
  • Зоряна Скалецкая заявила , что будет руководить министерством здравоохранения по скайпу из Новых Санжар.
  • Впоследствии, Скалецкая обнародовала сообщение из санатория, где подтвердила, что проведет вместе с эвакуированными 14 дней карантина.
  • Зоряна Скалецкая не оставляла территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины.
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