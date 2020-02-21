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Espreso.tvОбществоМир заполонили вирусы популизма, некомпетентности, равнодушия и фейков, - Яценюк

Мир заполонили вирусы популизма, некомпетентности, равнодушия и фейков, - Яценюк


фото: http://nfront.org.ua/
Чтобы был высокий иммунитет против всех вирусов - нужны образование, знания и критическое мышление

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, открывая восьмой Киевский Форум для молодежи 21 февраля, пишет пресс-служба.

Одним из таких "вирусов", которые охватили современное общество, Арсений Яценюк назвал популизм: "Есть масса сложных задач, которые нужно решать. А мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. Он говорит: я решу все, кто за 3 часа, кто за 3 дня, кто за одну каденцию. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение на суперсложные вопрос ".

После того, как люди сталкиваются с тем, что проблемы все равно не решаются, "снова ищут новых популистов": "У них лучшие политтехнологи, они лучше умеют работать с социальными сетями. Они "таргетируют" вирусы, попадая именно в то место, где можно проникнуть через иммунную систему ", - сказал он, напомнив, что наиболее эффективными в популизме были диктаторские режимы - нацисты и большевики.

Еще один "вирус", подчеркнул Арсений Яценюк, - некомпетентность: "Невежество и некомпетентность поглотило сегодня как Украину, так и весь мир".

Общество также поражено "вирусом равнодушия", отметил он: "И это то, что уничтожает и человека, и нацию, и страну". "Мне все равно, меня это не касается, это не моя проблема," ну какая разница, в конце концов ", - это вирус безразличия", - сказал лидер "Народного фронта".

Еще одним "вирусом", который поражает современное общество, Арсений Яценюк назвал вирус фейков, который поразил свободу слова и журналистики: "Во многих странах, даже свободного мира, сейчас выдающиеся политические лидеры говорят: нам не нужна журналистика, мы напрямую общаемся с народом. Это правильно, но это не значит, что этот человек говорит правду. Поэтому качественная журналистика нужна, чтобы дать интерпретацию событий, фактов, и чтобы тогда можно было принять решение, правда это или нет".

"Вирус фейков уничтожил правду в мире - не полностью, но очень серьезно ее поразил", - сказал Арсений Яценюк.

Он обратился к участникам Форума: "Ваш молодой иммунитет должен спасти каждого из вас и всю страну от вирусов. Для того, чтобы у вас был высокий иммунитет против всех вирусов - нужны образование, знания и критическое мышление".

"Жизнь - это не спринтерская дистанция, а стайерская. На этой дистанции где можно притормозить, а колосьев надо очень сильно ускориться. Только это очень-очень долгий путь, на котором каждый должен бороться каждый день", - сказал Арсений Яценюк.

21 февраля в Киеве начал работу восьмой Киевский Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине и Центра информации и документации НАТО в Украине.

Тема Форума: "Старые вызовы, новая динамика: планы на новое десятилетие".

Участниками мероприятия стали более 200 представителей из всех регионов Украины, а также молодые специалисты из Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Венгрии и Чехии. В течение двух дней будут обсуждены вопросы, связанные с глобальными вызовами современности - сфере безопасности, социальными, демографическими, экологическими.

Во время Форума выступили также глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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