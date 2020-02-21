Мужчину, который бросался камнями по окнам Генпрокуратуры, отправили в психбольницу
Об этом сообщила " Украинская правда " со ссылкой на " Судебный репортер "
Эксперт дал заключение, что мужчина страдал во время совершения инкриминируемых действий и страдает в настоящее время параноидальной шизофренией непрерывного типа течения, выраженный апатико-диссоциативный дефект и параноидальный синдром.
"Мужчина не мог и не может осознавать свои действия и руководить ими, в связи с чем требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением", - отметил эксперт в медицинском заключении.
Подозреваемый на заседании подтвердил, что бросил в окна генпрокуратуры камни, но считает себя психически здоровым и просил не применять к нему никаких принудительных мер.
Суд решил, что мужчина в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии и его надо госпитализировать.
В день задержания мужчина рассказывал, что изобрел водомет корабельный, который был на бумаге в виде чертежа, однако это изобретение проигнорировали, поэтому он приехал в Киев, чтобы побить окна генпрокуратуры.
Мужчине за хулиганство угрожал бы штраф (500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.
- 5 ноября 2018 мужчина подошел к окнам первого этажа генпрокуратуры, вытащил из пакета три камня и бросил их, разбив два окна здания.
- После задержания и сообщение о подозрении мужчине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
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