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Espreso.tvОбществоМужчину, который бросался камнями по окнам Генпрокуратуры, отправили в психбольницу

Мужчину, который бросался камнями по окнам Генпрокуратуры, отправили в психбольницу


фото: УП
Печерский суд Киева принудительно отправил в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением мужчину, который в 2018 году бросал камни в окна генеральной прокуратуры

Об этом сообщила " Украинская правда " со ссылкой на " Судебный репортер "

Эксперт дал заключение, что мужчина страдал во время совершения инкриминируемых действий и страдает в настоящее время параноидальной шизофренией непрерывного типа течения, выраженный апатико-диссоциативный дефект и параноидальный синдром.

"Мужчина не мог и не может осознавать свои действия и руководить ими, в связи с чем требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением", - отметил эксперт в медицинском заключении.

Подозреваемый на заседании подтвердил, что бросил в окна генпрокуратуры камни, но считает себя психически здоровым и просил не применять к нему никаких принудительных мер.

Суд решил, что мужчина в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии и его надо госпитализировать.

В день задержания мужчина рассказывал, что изобрел водомет корабельный, который был на бумаге в виде чертежа, однако это изобретение проигнорировали, поэтому он приехал в Киев, чтобы побить окна генпрокуратуры.

Мужчине за хулиганство угрожал бы штраф (500-1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет.

  • 5 ноября 2018 мужчина подошел к окнам первого этажа генпрокуратуры, вытащил из пакета три камня и бросил их, разбив два окна здания.
  • После задержания и сообщение о подозрении мужчине назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

 

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