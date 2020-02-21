Москва вновь обвинила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

21 февраля, 2020, 14:29

Россия считает, что Норвегия нарушает договор об архипелаге Шпицбергене, ограничивая российскую деятельность. Норвегия обоснованно отвергла обвинения

Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве в четверг, "в последние годы Осло фактически нарушило условия" сделки и отказывается от проведения двусторонних консультаций по этой проблематике. Захарова подчеркнула, что темой для обсуждения должен был стать поиск урегулирования проблем, с которыми сталкиваются российские структуры на архипелаге, а не принадлежность островов.

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