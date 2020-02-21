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Espreso.tvОбществоMcDonald&#39;s выпустит набор свечей с запахом пищи

McDonald's выпустит набор свечей с запахом пищи


фото: McDonald’s
Компания McDonald's решила выпустить сувенирную продукцию, посвященную Роял чизбургеру

Об этом сообщает официальный сайт компании.

"В течение почти 50 лет гамбургер Quarter Pounder (так в Америке называется Роял чизбургер) был самым популярным среди наших фанов. Поэтому мы открыли фан-клуб Quarter Pounder", - говорится в сообщении.

Среди ассортимента - свечи с запахами говядины, булки, кетчупа, соленого огурца, сыра и лука.

"Ничто не пахнет лучше, чем 100% свежая говядина вместе с идеальным сочетанием топпингов", - отметили в компании.

Также ценители McDonald's смогут приобрести календари, бижутерию, перчатки и футболки.

Сейчас на сайте не указаны цены на товары, но, как сообщает издание Mashable , все свечи обойдутся покупателю в $ 35, а это примерно 850 грн.

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