McDonald's выпустит набор свечей с запахом пищи

21 февраля, 2020, 16:02

Компания McDonald's решила выпустить сувенирную продукцию, посвященную Роял чизбургеру

Об этом сообщает официальный сайт компании.

"В течение почти 50 лет гамбургер Quarter Pounder (так в Америке называется Роял чизбургер) был самым популярным среди наших фанов. Поэтому мы открыли фан-клуб Quarter Pounder", - говорится в сообщении.

Среди ассортимента - свечи с запахами говядины, булки, кетчупа, соленого огурца, сыра и лука.

"Ничто не пахнет лучше, чем 100% свежая говядина вместе с идеальным сочетанием топпингов", - отметили в компании.

Также ценители McDonald's смогут приобрести календари, бижутерию, перчатки и футболки.

Сейчас на сайте не указаны цены на товары, но, как сообщает издание Mashable , все свечи обойдутся покупателю в $ 35, а это примерно 850 грн.