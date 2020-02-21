Кремль отказался расследовать убийство Немцова с участием ОБСЕ

21 февраля, 2020, 17:37

В России заявили, что совместное расследование обстоятельств убийства невозможно по российскому законодательству

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное расследование убийства Немцова на территории России невозможно, потому что по российским законам этим могут заниматься только российские следственные органы.

"У нас есть наше законодательство. По нашему законодательству расследованием занимаются следственные органы России. И никакие международные расследования на территории Российской Федерации осуществляться не могут и не должны", - заявил журналистам Песков.

Ранее в Министерстве иностранных дел России отказались предоставить Организации по безопасности и сотрудничеству Европы материалы расследования убийства Немцова. В ведомстве сослались на ограничения, связанные с государственной тайной. В то же время родственники убитого оппозиционера отрицают наличие материалов, составляющих гостайну, по делу.

Напомним, 20 февраля на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене представили специальный доклад о расследовании убийства Бориса Немцова. Его подготовила вице-глава ассамблеи Маргарета Седерфельт.

Доклад анализирует ход официального российского расследования и суда по этому делу, а также содержит прямую рекомендацию странам Европейского союза ввести персональные санкции в отношении людей, причастных к убийству Немцова.

Авторы доклада ответили, что безнаказанность для организаторов и заказчиков преступления - это результат отсутствия политической воли российского руководства, которая скрывает истинные мотивы убийства Немцова.