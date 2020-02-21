Кличко уже думает о метро в Бровары
21 февраля, 2020, 19:08
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в планах столичных властей продлить метрополитен в Бровары
Об этом он сообщил в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Экономическая правда .
"Город растет, это не секрет. Вышгород, Ирпень, Бровары - города-спутники, и мы пользуемся одной инфраструктурой, в том числе транспортной. Мы говорили о том, что метро будет двигаться в направлении Броваров, такие планы есть. И в один день метро будет идти в Бровары ", - рассказал Кличко.
Также Кличко заявил, что Киев будет развивать свою агломерацию, как это делают другие европейские города, такие как Париж.
"Мы создаем агломерацию, чтобы все вызовы, которые есть на сегодняшний день, всю работу согласовать с городами-спутниками", - сказал он.
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