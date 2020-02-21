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Espreso.tvСпортКакая может быть информация: Шевченко признался, возглавит ли "Милан" после Евро-2020

Какая может быть информация: Шевченко признался, возглавит ли "Милан" после Евро-2020


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается покидать национальную команду после Евро-2020 ради "Милана"

Об этом сообщает footboom.

После матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и лиссабонской "Бенфикой" (2: 1), на котором и присутствовал Андрей Шевченко, главный тренер национальной команды признался, действительно ли возглавит "Милан" в следующем сезоне.

"Милан"? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной и здесь даже ничего не рассматривается", - сказал Шевченко.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" делит шестое-восьмое место с "Вероной" и "Пармой", имея в активе 35 очков, от зоны Лиги чемпионов миланский клуб отстает на 10 баллов. Следующий матч чемпионата Италии команда проведет 22 февраля против "Фиорентины".

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