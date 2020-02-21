Какая может быть информация: Шевченко признался, возглавит ли "Милан" после Евро-2020
21 февраля, 2020, 12:40
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не собирается покидать национальную команду после Евро-2020 ради "Милана"
Об этом сообщает footboom.
После матча 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и лиссабонской "Бенфикой" (2: 1), на котором и присутствовал Андрей Шевченко, главный тренер национальной команды признался, действительно ли возглавит "Милан" в следующем сезоне.
"Милан"? Какая может здесь быть информация? Я остаюсь в сборной и здесь даже ничего не рассматривается", - сказал Шевченко.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" делит шестое-восьмое место с "Вероной" и "Пармой", имея в активе 35 очков, от зоны Лиги чемпионов миланский клуб отстает на 10 баллов. Следующий матч чемпионата Италии команда проведет 22 февраля против "Фиорентины".
- 12 февраля сообщалось, что технический директор "Милана" Паоло Мальдини поддерживает кандидатуру Андрея Шевченко в борьбе за пост главного тренера итальянского клуба.
- Напомним, 11 февраля стало известно, что "Милан" уволит главного тренера Стефано Пиола , если клуб не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.
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